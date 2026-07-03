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Kaynak: AA

KDK'nin dostane çözüm kararı doğrultusunda, İstanbul Üniversitesi AUZEF yönetimi akademik takvimde 6 Eylül olarak planlanan mezuniyet için üç ders sınavını 5 Eylül'e çekti.

Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği programında eğitim gören bir öğrenci, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun da aynı gün yapılacak olması nedeniyle sınav tarihinin değiştirilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvurusunda, AUZEF'in sınırlı sayıdaki sınav merkezleri nedeniyle adayların farklı illerde sınava girmek zorunda kalabileceğini belirten öğrenci, eğitim hakkı ile kamu görevine girme hakkı arasında seçim yapmak durumunda kaldığını ifade etti.

Başvurunun ardından devreye giren KDK, üniversite yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda fakülte yönetim kurulunun kararıyla sınav tarihinin 5 Eylül olarak güncellendiği bildirildi.