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Kaynak: ANKA

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak. İki oturumda da adaylara 150 dakika verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te bitecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika süre verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

KPSS SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. 2 yıl süreyle geçerli olacak KPSS sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.