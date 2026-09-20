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Cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu dönemde Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur’un savcılık ifadesinden ayrıntıları köşesine taşıdı.

Uğur’a, 15 Kasım 2011’de verdiği ifadede yer aldığı belirtilen “Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır” sözleri de soruldu. Uğur ise buna “O ifadeler bana ait değildir” yanıtını verdi.

Erkin, konuyla ilgili şunları yazdı:

“Anladığım kadarıyla savcılık, 'O dönem görevliler görevini savsaklamadı' diyen Uğur’un neden sonra 'şüpheli ölüm' dediğini masaya yatırtmış ve o çelişki sorulmuş. Ben de avukatı Adnan Özdemir’e sordum. Uğur’un avukatı da 2011’deki tanık ifadesini reddettiklerini ve bu dosyanın 'ihbarcısı' olduklarını ve ölümün şüpheli olduğuna dair mahkemeye sundukları ifadeyi anlattı. Ki o dönemin FETÖ’den ihraç edilen savcılarının aldığı ifade olduğunun altı çiziliyor, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın verdikleri ifadenin son cümlesinin birebir aynı olduğuna ve 'ekleme yapıldığına' vurgu yapılıyor. Yani; iki komutanın da 2011’de FETÖ’cülerle işbirliği yaptığına dair bir şüphe var ama avukatlar böyle bir şüphenin olamayacağını çünkü 2011’de açılan Kozinoğlu davasının açılmasını sağlayanların iki komutan olduğunu belirtiyor.”

14 DAKİKA KAPALI KALAN IŞIK SORULDU

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de ortak yaşam alanındaki ışığın 14 dakika boyunca kapalı kalması oldu.

Koğuştaki ışığın neden kapatıldığına ilişkin soruya Uğur, “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi. Herhangi bir anlamı yoktur” yanıtını verdi.

Uğur’un avukatı Adnan Özdemir ise, “Kapatmasına rağmen de kamera görüntüleri net. Çünkü gündüz vakti. Bir şeyler hazırladıktan sonra ortam biraz loş olunca ortak yaşam alanındaki masanın olduğunu alandaki ışıkları tekrar açıyor” dedi.

Erkin, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Yine edindiğim bilgiye göre; Hasan Atilla Uğur’un, cezaevinde diziyi izlemediklerini söylüyor, Kozinoğlu’nun da Kazım Kaşifoğlu karakterinden haberi olmadığını anlatıyor.

Dizinin yönetmeni Osman Sınav’la Deli Yürek Bumerang filminin çekildiği dönem tanıştığını belirtiyor.

Yine 2003-2004 yılında o zamanki adı cemaat olan yapıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladıklarını raporu da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e arz ettiklerini söylediği ifade ediliyor. Hasan Atilla Uğur ifadesinde, Kozinoğlu’nun ölümünün kasıt ihmal ya da gerçek bir ölüm olmadığının araştırılması konusundaki çalışmaları çok değerli bulduğunu söylüyor. Kaşif Kozinoğlu’nun vefatında bir şüphe varsa bu durumun buram buram FETÖ koktuğunun altını çiziyor.”