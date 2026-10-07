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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Osman Aksu'nun ifadesinde, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve yapımcısı Osman Sınav'ın eski istihbaratçı Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Osman Sınav'ın 2004 yılında Kurtlar Vadisi projesinden ayrılmasının ardındaki nedenlere ilişkin yıllardır süren soru işaretleri, Aksu'nun 30 Eylül'de verdiği ifadeyle yeniden gündeme geldi. Aksu, 2004 yazında Osman Sınav ile yaptığı görüşmede yaşananları anlattı.

"2004'TE YAZ AYINDA BİR ARAYA GELDİK"

Aksu'nun ifadesine göre, 2004 yılının yaz aylarında eski Ülkücü arkadaşı Tahsin Sefa ile birlikteyken Osman Sınav ile tanıştırıldı. Aksu, görüşme sırasında Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi yapımların senaryo çalışmalarında yer alan Ömer Lütfi Mete'nin kendisinden Sınav'a övgüyle bahsettiğini de hatırlattı.

"SINAV, 'ENVER ALTAYLI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM' DEDİ"

Görüşme sırasında Osman Sınav'ın oldukça moralsiz olduğunu fark eden Aksu, bunun nedenini sordu. Aksu'nun aktarımına göre Sınav, "Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini" söyledi.

Aksu'nun ifadesinde, Sınav'a dizinin formatını değiştirmesinin ya da projeden ayrılmasının dayatıldığı belirtildi. Bunun üzerine Sınav'a diziden ayrılması yönünde tavsiyede bulunulduğu aktarıldı.

Olayın ardından Tahsin Sefa'nın iki kişiyi telefonla arayarak "Osman abiye sahip çıkalım" dediği de Aksu'nun ifadesinde yer aldı.

ENVER ALTAYLI TUTUKLANMIŞTI

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren 82 yaşındaki eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 22 Eylül'de tutuklandı.

Altaylı'nın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade sırasında savcıya yönelik "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklindeki söylemi nedeniyle de ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.