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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi’ne gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.

“GÖRDÜKLERİMİ, BİLDİKLERİMİ ANLATTIM”

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Olcay, soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Olcay şunları söyledi:

“Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu işlerin sonu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz.”

KURTLAR VADİSİ PUSU DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki bazı sahneler de incelemeye alınmış durumda. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın daha önce ifadelerine başvuruldu.

İncelemenin dikkat çeken noktalarından birini dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oluşturuyor. Söz konusu karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği ve dizideki bazı sahneler soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 21 Eylül itibarıyla tutuklu sayısı 7’ye yükselmişti. Eski istihbaratçı Enver Altaylı ise 22 Eylül’de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlaması kapsamında tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8’e çıktı. Soruşturma sürüyor.