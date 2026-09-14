Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Silivri Adliyesi’nde ifade verdi.
Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. İfade sırasında senaristlere sorulan soruları gazeteci Sinan Burhan açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa başvurdu.
Senaristler, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryo ekibinin soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar tv100 ekranlarında gündeme geldi.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve tv100 yorumcusu gazeteci Sinan Burhan, senaristlere yöneltilen soruları ve verdikleri yanıtları aktardı.
Burhan’ın aktardığı bilgilere göre senaristlere, Kaşif Kozinoğlu ile ilgili senaryonun hazırlanma süreci ve herhangi bir kişi ya da kurumdan etkilenilip etkilenilmediği soruldu.
Ayrıca senaryo konusunda kendilerine herhangi bir dayatma yapılıp yapılmadığı da sorular arasında yer aldı.
Senaristlerin bu sorulara, herhangi bir kişi veya kurum tarafından yönlendirilmediklerini belirterek yanıt verdiği aktarıldı.
Senaryo metninin doğal akışı içerisinde ilerlediğini ifade eden senaristler, Kozinoğlu ile yaşanan benzerliğin tesadüf olduğunu ve herhangi bir kasıt bulunmadığını söyledi.
Kurtlar Vadisi Pusu’da Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri, soruşturmayla birlikte yeniden gündeme geldi.
Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu, dizinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak hikâyeye dahil oldu.
10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 136. bölümde Kaşifoğlu’nun bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler ekrana geldi.
Kaşifoğlu’nun darbedildiği sahnede İlhan karakteri, “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” ifadelerini kullandı.
Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.
Kozinoğlu’nun ölümünden sonra 8 Aralık 2011’de yayımlanan dizinin 139. bölümünde de Kazım Kaşifoğlu’nun ölümünün işlendiği sahneler yer aldı.
Söz konusu bölümde Kaşifoğlu’nun spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı görüldü.
Devam eden sahnelerde “Kara” karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte etmesi ve karakterin ölmesi ekrana yansıdı.