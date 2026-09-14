Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu

Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada, Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. İfade sırasında senaristlere sorulan soruları gazeteci Sinan Burhan açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 1

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Silivri Adliyesi’nde ifade verdi.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 2

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılığa başvurdu.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 3

Senaristler, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 4

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryo ekibinin soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar tv100 ekranlarında gündeme geldi.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 5

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve tv100 yorumcusu gazeteci Sinan Burhan, senaristlere yöneltilen soruları ve verdikleri yanıtları aktardı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 6

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre senaristlere, Kaşif Kozinoğlu ile ilgili senaryonun hazırlanma süreci ve herhangi bir kişi ya da kurumdan etkilenilip etkilenilmediği soruldu.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 7

Ayrıca senaryo konusunda kendilerine herhangi bir dayatma yapılıp yapılmadığı da sorular arasında yer aldı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 8

Senaristlerin bu sorulara, herhangi bir kişi veya kurum tarafından yönlendirilmediklerini belirterek yanıt verdiği aktarıldı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 9

Senaryo metninin doğal akışı içerisinde ilerlediğini ifade eden senaristler, Kozinoğlu ile yaşanan benzerliğin tesadüf olduğunu ve herhangi bir kasıt bulunmadığını söyledi.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 10

Kurtlar Vadisi Pusu’da Kaşif Kozinoğlu’ndan esinlenildiği iddia edilen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri, soruşturmayla birlikte yeniden gündeme geldi.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 11

Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu, dizinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak hikâyeye dahil oldu.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 12

10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 136. bölümde Kaşifoğlu’nun bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler ekrana geldi.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 13

Kaşifoğlu’nun darbedildiği sahnede İlhan karakteri, “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” ifadelerini kullandı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 14

Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 15

Kozinoğlu’nun ölümünden sonra 8 Aralık 2011’de yayımlanan dizinin 139. bölümünde de Kazım Kaşifoğlu’nun ölümünün işlendiği sahneler yer aldı.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 16

Söz konusu bölümde Kaşifoğlu’nun spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu söylediği, ardından duş aldığı görüldü.

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Kozinoğlu hakkında ifade verdiler: Kurtlar Vadisi senaristlerine “Kaşifoğlu” sorusu - Resim: 17

Devam eden sahnelerde “Kara” karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte etmesi ve karakterin ölmesi ekrana yansıdı.

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