Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya aldırış etmeyen işçiler, zorlu şartlar altında mesailerini sürdürdü.

Sektör temsilcileri ve işçiler, çalışma koşullarının ağırlığından ve yeni neslin zanaat kollarında çalışmaya ilgi göstermemesinden yakındı.

İnşaat sektöründe 10 yıldır demir ustası olarak görev yapan Yasin Çözeli, mesleğin en büyük zorluğunun Adana sıcağı olduğunu vurguladı. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yaptıklarını belirten Çözeli, şu ifadeleri kullandı:

"Meslekteki 10. yılımı geride bıraktım. Bizi en çok zorlayan unsur sıcak hava. Sabah 07.30’da işe başlıyoruz. Ne yazık ki inşaatlarda yeni nesil yetişmiyor, bu işin son temsilcileri bizleriz. Aylık kazancımız 40-45 bin lira civarında, halimize şükrediyoruz."

"GENÇLER İLGİ GÖSTERMİYOR, ŞARTLAR AĞIR"

Sektörde 30 yıllık tecrübesi bulunan usta Levent Salim, yevmiye usulü çalıştıkları için tatil yapma lükslerinin olmadığını dile getirdi. Bayram kavramının kendileri için çalışmakla eş değer olduğunu belirten Salim, "Bizim için çalıştığımız her gün bayramdır. Gençler bu işe kesinlikle ilgi göstermiyor, arkadan gelen eleman yok. Ağır ve tehlikeli şartlarda, yazın sıcak kışın ise soğukla mücadele ederek ömrümüzü şantiyelerde geçiriyoruz." dedi.

"20 YILDIR BAYRAM KUTLAMADIM"

20 yıldır geçimini inşaatlardan sağlayan Fehmi Başıbüyük ise hayat mücadelesine ve çırak yetişmemesine dikkat çekti. Çocuklarının rızkı için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Başıbüyük, mesleki zorlukları şu sözlerle özetledi:

"20 yıldır bu sektördeyim ancak henüz bir gün bile İşçi Bayramı kutlayamadım."

Yeni nesil çırak bulmak çok zor. Kimse bu zorluğa katlanmak istemiyor, herkes kolay yoldan para kazanma peşinde."

"Adana’da inşaat işçisi olmak kışın rahat olsa da yaz aylarında tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor."

Kozanlı inşaat işçileri, 1 Mayıs’ı kutlamalarla değil, güneşin altında döktükleri alın teriyle karşılamaya devam ediyor.