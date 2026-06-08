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Olay, 6 Haziran akşamı Kozan'a bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ali Ersoy (55) ile E.K. arasında, yaklaşık iki yıl önce Yahya Ersoy'un E.K.'nin kızını kaçırmasının ardından başlayan anlaşmazlık zamanla husumete dönüştü.

Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü araçla mahallede ilerledikleri sırada E.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K.'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilen şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.