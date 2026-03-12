Köz patlıcanlı meze, Türk mutfağının en sevilen soğuk başlangıçlarından biri olarak sofraları renklendiriyor. Közlenmiş patlıcanın yoğun dumanlı aroması, yoğurtlu sosla birleşince ortaya hafif, ferah ve bağımlılık yapan bir lezzet çıkıyor. Özellikle yaz aylarında mangal keyiflerinin vazgeçilmezi olan bu meze, Ramazan sofralarından piknik masalarına kadar her ortamda ilgi görüyor.

KÖZ PATLICANLI MEZE NEDİR?

Köz patlıcanlı meze, patlıcanların ateş üzerinde ya da fırında közlenerek kabuklarının soyulması, ardından doğranıp yoğurt, sarımsak, zeytinyağı gibi malzemelerle harmanlanmasıyla hazırlanan geleneksel bir Anadolu mezesi. Bazı versiyonlarında tahin eklenerek Lübnan mutfağından esinlenilen mütebbel benzeri bir tat yakalanıyor. Temelinde közlenmiş patlıcanın eşsiz köz kokusu yatıyor ve bu koku mezeye karakteristik özelliğini veriyor. Yoğurtlu haliyle hafif bir salata gibi tüketilirken, tahinli versiyonu daha kremsi ve zengin bir dokuya sahip oluyor.

4 kişilik köz patlıcanlı meze için gerekli malzemeler

Bu tarif, klasik yoğurtlu ve isteğe bağlı tahinli bir versiyonu kapsıyor. Malzemeler dengeli bir lezzet için özenle seçildi. 6 adet orta boy patlıcan

300-400 gram süzme yoğurt

2-3 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı olarak 1-2 yemek kaşığı tahin

Üzeri için ince kıyılmış maydanoz, pul biber, ceviz içi veya susam

Ekstra lezzet için yarım çay bardağı iri kırılmış ceviz

Bu miktarlar 4 kişilik bir sofra için yeterli geliyor ve mezeyi bolca hazırlamanıza imkan tanıyor.

KÖZ PATLICANLI MEZE NASIL PİŞİRİLİR?

Hazırlık aşaması basit olsa da közleme kısmı lezzetin sırrı. Patlıcanları en iyi köz kokusu için ocak üstünde veya mangalda pişirmek öneriliyor.

Patlıcanların üzerini çatal veya bıçakla birkaç yerinden delin. Mangalda, ocak üstünde ya da 220-250 derece fırında fanlı ayarda 25-35 dakika közleyin. Patlıcanlar iyice yumuşayıp kabukları kolay soyulacak hale gelene kadar ara ara çevirin. Közlendikten sonra biraz soğumasını bekleyin ve kabuklarını soyun. Patlıcan etini bıçakla ince ince doğrayın veya çatalla ezin. Bu aşamada pürüzlü bir doku bırakmak mezeye daha güzel bir kıvam kazandırır.

Ayrı bir kapta süzme yoğurdu alın. İçine ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip iyice çırpın. Eğer tahin kullanacaksanız bu aşamada ekleyin. Doğranmış patlıcanları yoğurtlu karışıma ilave edin ve nazikçe harmanlayın. Karışımı buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirin ki tatlar birbirine geçsin.

YOĞURDUNU NASIL AYARLAMALI?

Yoğurt, mezede denge unsuru. Fazla sulu yoğurt kullanırsanız meze akışkan olur, çok katı olursa ağır kaçar. En iyisi süzme yoğurt tercih etmek. Eğer normal yoğurt kullanıyorsanız bir gece süzdürerek suyunu alın. Yoğurt miktarı patlıcanın iki katı civarında olmalı ki patlıcan baskın olmasın. Yaklaşık 300-400 gram süzme yoğurt, 4-5 patlıcan için ideal. Sarımsağı rendeleyerek veya ezerek ekleyin ki homojen dağılsın. Limon suyu eklemek ferahlık katar ve yoğurdun ekşiliğini dengeler.

KÖZ PATLICANLI MEZEYE TAHİN DÖKÜLÜR MÜ? NE KADAR KULLANMALI?

Evet, dökülür ve hatta birçok kişi tarafından çok tercih edilir. Tahin eklemek mezeye kremsi, hafif fındıksı bir tat ve zenginlik katar. Bu versiyon genellikle mütebbel olarak bilinir. Tahin ekleyecekseniz 1-2 yemek kaşığı yeterli olur. Daha fazla koyarsanız tahin baskın hale gelir ve patlıcanın doğal lezzeti gölgede kalabilir. Tahini yoğurtla birlikte çırparak ekleyin, böylece topaklanmaz. Limon suyu da tahinin acılığını kırar. Tahinli haliyle meze daha doyurucu ve oryantal bir tada dönüşür. Deneyenler genellikle bir kez daha yapmayı tercih ediyor.

SERVİS ÖNERİLERİ VE PÜF NOKTALARI

Mezeyi geniş bir tabakta servis edin. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin, pul biber, ince kıyılmış maydanoz veya kavrulmuş ceviz serpin. Yanında taze ekmek, pide veya lavaşla sunmak en güzeli. Buzdolabında 2-3 gün tazeliğini korur.

Köz kokusunu maksimuma çıkarmak için patlıcanları mutlaka ateş üzerinde közleyin. Fırın kullanırsanız son 5 dakikada ızgara modunu açarak dumanlı tat yakalayabilirsiniz.