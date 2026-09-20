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Kaynak: AA / İHA

Siirt'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, minibüste koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Siirt-Kurtalan kara yolunda bir minibüsü durdurdu. Araçta narkotik arama köpeği "JPO"nun da katılımıyla arama gerçekleştirildi.

ESRAR KOYUN YÜNLERİNİN İÇİNE GİZLENMİŞ

Yapılan aramada, koyun yünlerinin içerisine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu. Uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.