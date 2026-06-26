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Kaynak: İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyünde bulunan bir hayvancılık işletmesinde yapılan kontroller sırasında koyun çiçek hastalığına rastlandı. Hastalığın belirlenmesinin ardından yetkililer, çevre yerleşimlere yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçti.

Erbaa Belediyesi İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda koruma ve gözetim bölgeleri oluşturularak gerekli tedbirler uygulanmaya başlandı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAREKETLERİ SINIRLANDIRILDI

Uygulanan önlemler kapsamında belirlenen bölgelerde küçükbaş hayvanların sevki geçici olarak durduruldu. Ayrıca Erbaa Hayvan Pazarı'nın, hastalık tamamen kontrol altına alınıp karantina tedbirleri sona erene kadar küçükbaş hayvan alım ve satımına kapatıldığı duyuruldu.

Yetkililer, koruma ve gözetim bölgelerinde aşılama çalışmalarının ve veterinerlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, hastalığın yayılmasını önlemek için denetimlerin devam ettiğini bildirdi.