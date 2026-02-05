Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören köyü Cevizli Mahallesi’nde dün meydana gelen heyelan sonrası ekipler bölgeye sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yaklaşık 9 km mesafedeki mahallede dron destekli saha taraması gerçekleştirerek risk analizi çalışması başlattı.

Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ile AFAD İl Müdürü Cemal Kurban, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Kukuş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bölgede dün bir heyelan meydana geldiğini söyleyebilirim. Cevizli Mahallesi’nde 4-5 evin ciddi tehlike altında olduğu tespit edildi. Evlerin şu anda boş olduğu tarafımızca belirlenmiştir. Olayın yakından takipçisiyiz. İlerleyen süreçte AFAD öncülüğünde gerek görülürse tahliye işlemleri başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önceliklidir.”

Kukuş, AFAD teknik ekiplerinin bölgede risk değerlendirmesi yaptığını belirterek, “Hazırlanan raporlar AFAD Başkanlığı’na sunulduktan sonra biz de gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz” dedi.

Kayaören Köyü Muhtarı Ercan Kaya ise bölgenin daha önce de heyelan riski taşıdığını ifade ederek, “Bu alan yıllardan beri heyelanlı bir bölgedir. Yoğun kar yağışının ardından gelen yağmur karı eritti ve kar suları zemini hareketlendirdi” şeklinde konuştu.