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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde su kaynaklarının ilçe merkezine aktarılması planı gerginliğe neden oldu. Teşikan Yaylası’ndaki projeye karşı çıkan 6 köy ve çok sayıda mezra sakini ile müteahhit ve güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Yaşanan olaylarda gözaltına alınan 13 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Su kaynaklarının hayvancılık ve geçim kaynakları açısından hayati önem taşıdığını savunan köylüler, projenin durdurulması için idare mahkemesine başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Vatandaşlar, hem ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını hem de yayladaki hayvancılığı koruyacak ortak bir çözüm bulunmasını istiyor.