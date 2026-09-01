Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde Tuncay Altaş’a ait iş makinası akşam saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen şekilde kendiliğinden alev alarak tamamen yandı.

Köylüler müdahale etti ama kurtaramadı: Yangın tüpleri yetersiz kaldı - Resim : 1

Mesai sonrası aracını kapatan ve yol kenarına park eden Tuncay Altaş, iş dönüşü gelen telefonla şok oldu. Yol çalışmasının yapıldığı çevrede oturan köylüler kendisine aracın alev aldığını ve tamamen yandığı haberini verdi.

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Çevre sakinlerinin yangını söndürmek için verdiği çaba da boşa çıktı. Bazı vatandaşlar adeta ateş topuna dönen makineye yangın tüpü ile müdahale etmek istedi. Ancak bu çabalar sonuç vermedi ve iş makinası tamamen kullanılmaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.