Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar

Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar

Sakarya'da yaklaşık 100 üreticinin yıllar önce attığı adım, bugün dikkat çeken bir başarı hikayesine dönüştü. Emanet alınan bir kantarla başlayan yolculukta köylüler kendi tesislerini kurdu, yaklaşık 20 farklı ürün geliştirdi ve Amerika'ya kadar açıldı.

Kaynak: İHA
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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 1

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Paralı köyünde yaşayan üreticiler, yıllardır emek verdikleri ürünü doğrudan tüccara satmak yerine kendi imkanlarıyla değerlendirmek için güçlerini birleştirdi.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 2

Yaklaşık 100'ün üzerinde üreticinin bir araya gelmesiyle kurulan Kırsal Kalkınma Kooperatifi, yıllar içerisinde büyüyerek kendi üretim tesislerine kavuştu. Köyde yaşayan kadınlara da istihdam sağlayan girişim, bugün çevre illerdeki zincir marketlere ürün gönderecek ve Amerika'ya ihracat yapacak noktaya ulaştı.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 3

EMANET KANTARLA BAŞLADILAR

Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özgür Uğur, köyde yaklaşık 100 yıldır üretim yaptıklarını belirterek girişimin temellerinin 2013 yılında atıldığını söyledi.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 4

Uğur, “2013 yılında kantarı emanet alarak başladığımız bir iş. Bugün şükür bu noktalara geldik” ifadelerini kullandı.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 5

KÖYLÜ FINDIĞINI ARTIK KENDİSİ İŞLİYOR

Köyün yıllardır önemli geçim kaynaklarından biri olan ürünün fındık olduğu ortaya çıktı. Üreticiler, hasat ettikleri fındığı kabuklu şekilde tüccara satmak yerine kendi köylerinde işleyerek katma değerli ürüne dönüştürmeye başladı.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 6

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle önce kırma, ardından kavurma tesisi kuruldu. Yaklaşık 5 yıllık planlı çalışmanın ardından ürün çeşidi yaklaşık 20'ye ulaştı.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 7

Ürünler bugün Sakarya'nın yanı sıra Kocaeli ve Düzce'deki yerel zincir marketlerde satılıyor. Kooperatif ayrıca internet üzerinden de satış gerçekleştiriyor.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 8

KÖYDEKİ KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLANDI

Tesiste mevsime göre değişmekle birlikte ortalama 12 kadın çalışıyor. Kooperatife yeni üyelerin katılmasıyla üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği de artıyor.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 9

Paralı köyünde yıllık yaklaşık bin ton fındık üretiliyor. Kooperatif şu anda bunun yaklaşık yüzde 20'sini kendi bünyesinde değerlendirebiliyor. Hedef ise ilerleyen dönemde köyde üretilen fındığın tamamını işleyebilmek.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 10

AMERİKA'YA KADAR ULAŞTILAR

Kooperatifin girişimi Türkiye sınırlarını da aştı. Dubai çikolatasının popüler olduğu dönemde fındıklı bir ürün geliştiren üreticiler, buna “Sakarya Çikolatası” adını verdi.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 11

Kooperatif Başkanı Özgür Uğur, ilk ihracatın Amerika'ya gerçekleştirildiğini belirterek, “Fındıklı yapalım ve adını Sakarya Çikolatası koyalım dedik. Sakarya Çikolatamız Amerika'ya gitti” dedi.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 12

170 GRAMI 250 TL'DEN SATILIYOR

Köyde üretilen ürünlerden fındık ezmeli Sakarya Çikolatası'nın 170 gramlık paketi 250 TL'den satışa sunuluyor.

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Köyde üretip 250 TL'den satıyorlar: Amerika'ya bile gönderiyorlar - Resim: 13

Emanet alınan bir kantarla başlayan girişim, bugün yaklaşık 20 farklı ürünün üretildiği, kadınlara istihdam sağlayan ve ürünlerini yurt dışına ulaştıran bir üretim modeline dönüşmüş durumda.

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