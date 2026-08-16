Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.