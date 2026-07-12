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Kaynak: AA / İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde, Muharrem ayı kapsamında geleneksel hayır etkinliği düzenlendi.

Mahalle meydanında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, katılımcılara aşure, keşkek ve lokma ikram edildi.

MAHALLE HALKI BİRLİK OLDU

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, azalar ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında mevlit okunarak dualar edildi. İlçe protokolünün de katıldığı etkinlikte, Muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekildi.

“MUHARREM AYI PAYLAŞMA VE KARDEŞLİK AYIDIR”

Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, yaptığı açıklamada Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu ifade etti.

Aşure geleneğinin birlik ve beraberliğin önemli sembollerinden biri olduğunu belirten Çakır, bu geleneğin yaşatılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Etkinlik, vatandaşların bir araya gelerek sohbet etmesi ve ikramlardan faydalanmasıyla sona erdi.