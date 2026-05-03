Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında önemli bir istihbarata ulaştı. Köyceğiz ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri iki şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda şunlar ele geçirildi:

49 gram metamfetamin,

2 adet A4 kâğıdına emdirilmiş bonzai,

1 adet hassas terazi,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL nakit para.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.