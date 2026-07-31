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Kaynak: İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, su altı canlı popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğine katkıda bulunmak amacıyla geniş katılımlı bir balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda, "2026 Gençlik Yılı" çerçevesinde hayata geçirilen program, hem doğayı koruma bilincini aşılamayı hem de su kaynaklarının geleceğe güvenle aktarılmasını hedefliyor.

Atatürk Kordonu’ndaki DALKO Kafeterya önünde bir araya gelen katılımcılara, ilk olarak yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca su ürünleri kontrol teknesi tanıtıldı. Köyceğiz Gölü'nde tekne turuna çıkan gençler keyifli anlar yaşarken, organizasyon kapsamında davetlilere balık ekmek ikram edildi.

Protokol konuşmalarıyla başlayan organizasyon, çocukların ve gençlerin katılımıyla sahil şeridinden yavru balıkların suya bırakılmasıyla devam etti. Programın son bölümünde ise kontrol teknesiyle gölün açıklarına açılarak balık salımı tamamlandı. Bölge sakinlerinin de yoğun destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.