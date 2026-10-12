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Kaynak: DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde oldu. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve römorkunda 11 kişinin bulunduğu traktör, sürücüsün kontrolünden çıktı. Traktörün römorku asfalt yolda devrildi.

YOLA SAVRULDULAR

Devrilen römorktaki 11 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.