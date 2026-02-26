Hasan Ali Yücel'in ölümünün 65'inci yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Yücel'in torunu Ali Eronat ve CHP teşkilat mensupları katıldı. Törende Yücel'in mezarına çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Hasan Ali Yücel, bu ülkenin son 100 yılına en çok etki eden düşün insanlarından biri.
Köy Enstitüleri'nin mimarı: Hasan Ali Yücel ölümünün 65. yıl dönümünde anıldı
Eski Milli Eğitim Bakanı, yazar ve şair Hasan Ali Yücel, ölümünün 65'inci yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.Derleyen: Hava Demir
Vatan için, millet için, bütün diğer o çocuklar için, o güzel gözlü evlatlar için şehir şehir, köy köy çalışmış biri. 3,5 sene gitmiş, bu ülke için savaşmış. Lisede bırakmış, savaşa gitmiş. Sadece bakanlığı döneminde 6 yılda 496 dünya klasiği batıdan ve doğudan çevrilmiş. Dikkatinizi çekerim; Türkiye'nin ilk ansiklopedi çalışmaları Hasan Ali Yücel döneminde yapılmış" ifadelerini kullandı. Yücel'in torunu Eronat ise dedesinin 65 yıl sonra böyle anılmasının çok gurur verici olduğunu söyledi.
HASAN ALİ YÜCEL KİMDİR?
Hasan Ali Yücel (1897–1961), Türk edebiyat öğretmeni, şair, düşünür ve siyasetçidir. En çok, Türkiye’de eğitim ve kültür alanında yaptığı köklü reformlarla tanınır.
1897’de İstanbul’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde felsefe eğitimi aldı.
Öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptı.
SİYASİ GÖREVLERİ
1938–1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.
Görev süresi boyunca Türk eğitim sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI
Köy Enstitüleri
1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri projesinin mimarlarından biridir.
Amaç, köylerde görev yapacak öğretmenler yetiştirerek kırsal kalkınmayı sağlamaktı.
DÜNYA KLASİKLERİ ÇEVİRİ PROJESİ
Bakanlığı döneminde başlatılan büyük çeviri hamlesiyle yüzlerce dünya klasiği Türkçeye kazandırıldı.
Bu çalışma, Türk kültür ve düşünce hayatına büyük katkı sağladı.
Hasan Ali Yücel, Türkiye’de laik, çağdaş ve bilimsel eğitimin gelişmesinde önemli rol oynamış bir devlet adamıdır. Eğitim alanındaki reformları günümüzde de tartışılmakta ve önemini korumaktadır.