Köy Enstitüleri'nin mimarı: Hasan Ali Yücel ölümünün 65. yıl dönümünde anıldı

Vatan için, millet için, bütün diğer o çocuklar için, o güzel gözlü evlatlar için şehir şehir, köy köy çalışmış biri. 3,5 sene gitmiş, bu ülke için savaşmış. Lisede bırakmış, savaşa gitmiş. Sadece bakanlığı döneminde 6 yılda 496 dünya klasiği batıdan ve doğudan çevrilmiş. Dikkatinizi çekerim; Türkiye'nin ilk ansiklopedi çalışmaları Hasan Ali Yücel döneminde yapılmış" ifadelerini kullandı. Yücel'in torunu Eronat ise dedesinin 65 yıl sonra böyle anılmasının çok gurur verici olduğunu söyledi.