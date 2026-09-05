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ABD’de Kovid-19 aşılarıyla ilgili yeni bir inceleme tartışmaların odağına yerleşti. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aşılara yönelik şüpheci yaklaşımıyla bilinen Yarbay Dr. Theresa Long’u, binlerce askerle ilgili ölüm ve yan etki bildirimlerini araştırmak üzere görevlendirdi.

Long, 14 Ağustos’ta verdiği yeminli ifadede, federal Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Raporlama Sistemi’ne (VAERS) girilen 55 bin yan etki bildirimi ile 2 bin 544 ölüm kaydını incelemekle görevlendirildiğini açıkladı.

Araştırmanın yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

“28 ASKERİ ŞAHSEN TANIYORDUM” İDDİASI

Aşılar veya virüsler konusunda uzmanlık eğitimi bulunmadığı belirtilen Long, geçmişte Kovid-19 aşıları hakkında oldukça tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve çocuklarının Kovid aşısı olmadığını söyleyen Long, daha önce aşılarla otizm arasında bağlantı bulunduğunu ileri süren iddiaları tekrarladı.

Long ayrıca Kovid-19 aşıları nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ettiği 28 askeri şahsen tanıdığını öne sürdü. Aşıların düşük riskini yüzde 82’ye kadar yükselttiği yönünde de iddiada bulundu.

Ancak geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar, Kovid-19 aşılarının düşük, ölü doğum veya erken doğum riskini artırdığı iddiasını desteklemiyor.

AŞI UYGULAMASINI NAZİ DOKTORLARA BENZETTİ

Long’un en fazla tartışma yaratan açıklamalarından biri de ABD ordusundaki aşılama uygulamasıyla ilgili oldu.

Askerlere Kovid-19 aşısı yapılmasını, Nazi döneminde toplama kamplarındaki mahkumlar üzerinde gerçekleştirilen tıbbi deneylerle kıyaslayan Long’un sözleri tepki çekti.

Long, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın kıdemli tıbbi danışmanı olarak görev yaptığını ve aynı zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bağlı olduğunu ifade etti.

PENTAGON RAPORLARI FARKLI SONUCA İŞARET EDİYOR

New York Times’ın aktardığına göre, Long’un bazı iddialarını destekleyen kanıtların sınırlı olmasına karşın geniş kapsamlı inceleme yürütülüyor.

Pentagon’un Temmuz 2025 ve Mart 2026 tarihli raporlarında ise Kovid-19 aşılarına bağlı herhangi bir asker ölümünün tespit edilmediği bildirildi.

ABD ordusunda zorunlu Kovid-19 aşılama uygulaması kaldırılmadan önce askerlerin yüzde 96’dan fazlasının aşılandığı belirtiliyor.

55 BİN BİLDİRİM İNCELENECEK

Soruşturmanın önemli kaynaklarından birini VAERS kayıtları oluşturacak. Ancak uzmanlar, söz konusu sistemde yer alan kayıtların doğrudan aşının belirli bir olaya neden olduğunu göstermediğinin altını çiziyor.

VAERS’e herkesin bildirim yapabilmesi ve kayıtların ilk aşamada doğrulanmış nedensellik kanıtı niteliği taşımaması nedeniyle verilerin tek başına aşılarla ölüm veya hastalık arasında bağlantı kurmak için kullanılamayacağı vurgulanıyor.

Long’un 2 bin 544 ölüm kaydı ve 55 bin yan etki bildirimine ilişkin incelemesini bir yıl içerisinde tamamlamayı planladığı bildirildi.