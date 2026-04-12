Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana aşılar, küresel sağlık politikalarının merkezinde yer aldı. 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, 2020 yılı itibarıyla dünya genelinde hızla yayılmış ve Mart 2020’de pandemi ilan edilmişti. Bu süreçte geliştirilen mRNA ve diğer türdeki aşılar, 2020’nin sonu ve 2021’in başından itibaren milyonlarca insana uygulanmaya başladı. Ancak pandemi sonrası dönemde aşıların etkileri ve güvenliği üzerine tartışmalar zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

ŞOKE EDEN İDDİA

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir iddia, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. İsveçli gazeteci Peter Sweden, Avrupa’da toksikoloji alanında görev yapmış eski bir uzmanın, Almanya’da Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı ölümler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Bu, her yerde manşet haberi olmalı. Avrupa'da toksikoloji eski başkanı olan bir Pfizer içinden yeni çıktı ve birçok "komplo teorisyeni"nin şüphelendiği bir şey söyledi. Almanya'da 20.000 ila 60.000 kişinin c*vid aşısından öldüğünü tahmin ediyor. Bu, Almanya'daki bir parlamento sorgu komisyonunda söylendi. Peki neden bu devasa haber her yerde rapor edilmiyor? Bill Gates'ten milyonlarca fon almış ana akım medya bunu kasıtlı olarak örtbas mı ediyor...

ELON MUSK YANIT VERDİ

Öte yandan teknoloji dünyasının liderlerinden Elon Musk da aşı deneyimine ilişkin kişisel bir değerlendirmede bulundu. Musk, Kovid-19’u aşı olmadan önce geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: