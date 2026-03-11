Kovid-19'un ilk izi, 17 Kasım 2019'da Çin'in Hubey eyaleti Vuhan kentinde görüldü. Nedeni bilinmeyen solunum rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran ilk hastanın ardından, başta deniz ürünleri pazarını ziyaret edenlerde akciğer iltihaplanmasına yol açan gizemli virüs tespit edildi. DSÖ, 31 Aralık 2019'da Vuhan'da "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı" açıklamasıyla alarm verdi. Virüsün yarasalardaki beta koronavirüsten mutasyona uğrayarak insana geçtiği tahmin edildi. 11 Şubat 2020'de hastalığa "Kovid-19" adı verildi.

KÜRESEL SALGIN İLANI VE TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA

30 Ocak 2020'de DSÖ "küresel acil durum" ilan etti. 11 Mart 2020'de ise hastalığı resmen "küresel salgın" (pandemi) olarak tanımladı; aynı gün Türkiye'de ilk vaka görüldü.

KAPANMALAR, MASKE VE KARANTİNA DÖNEMİ

Mart 2020'den itibaren vaka sayıları hızla arttı. Ülkeler iş yerleri, okulları kapattı; uzaktan çalışma yaygınlaştı. DSÖ, 5 Haziran 2020'de maske kullanımını teşvik etti. "Maske, mesafe, hijyen" sloganıyla korunma önlemleri alındı. Karantina merkezleri kuruldu, PCR testi zorunlu hale geldi.

TARİHİN EN HIZLI AŞI GELİŞTİRME SÜRECİ

Kovid-19, tıp tarihinde en hızlı aşı çalışmalarına sahne oldu. BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin Pfizer ile geliştirdiği aşı, 2 Aralık 2020'de İngiltere'de onay aldı ve dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı oldu Aşıların uygulanmasıyla 2021'de kontrollü normalleşme başladı. Ancak Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantları ortaya çıktı.

TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ VE ELEŞTİRİLER

022 ortalarında tedbirler büyük ölçüde kalktı; maske ve PCR zorunluluğu sona erdi, vaka ile ölüm sayıları düştü. Salgın yönetimi DSÖ'yü eleştirilerin odağı yaptı: "Yetersiz kalmak", "geç adım atmak", "çelişkili mesajlar" ve "aşısına rağmen korku yaymak" başlıca suçlamalardı. ABD eski Başkanı Trump, DSÖ'ye desteği kesti; Biden ise geri döndürdü .

ARALIK 2025'TEN İTİBAREN KALICI TEHDİT STATÜSÜ

DSÖ, 5 Mayıs 2023'te Kovid-19'un "uluslararası halk sağlığı acil durumu" statüsünü kaldırdı. Aralık 2025'te ise virüsü "kalıcı bir halk sağlığı tehdidi" olarak tanımladı. Yeni yol haritası, Kovid-19'u grip gibi mevsimsel solunum hastalıklarıyla entegre yönetmeyi teşvik ediyor. Mayıs 2025'te kabul edilen DSÖ Salgın Anlaşması, gelecek krizlerde aşı ve ilaçlara adil erişimi güvence altına alıyor

GÜNCEL VERİLER VE DEVAM EDEN RİSK

DSÖ verilerine göre 25 Şubat itibarıyla küresel toplam 774 milyon 771 bin vaka ve 7 milyon 110 bin 645 ölüm kaydedildi. Aşı dozu 13 milyar 59 milyonu aştı. Gerçek sayıların daha yüksek olduğu iddia ediliyor.Virüs hâlâ dolaşımda; özellikle risk gruplarında can kaybı sürüyor. DSÖ, Kovid-19'u artık tekil kriz değil, sağlık sistemlerinin ayrılmaz parçası olarak görüyor.