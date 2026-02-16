Kovid-19 aşısı sonrası kan pıhtılaşması sırrı açığa çıktı

Belirleyici adım, K31E adı verilen tek bir amino asit değişimi. Antikor üreten hücrelerde rastlantısal olarak gelişen bu mutasyon, antikorun hedefini viral pVII proteininden insan PF4 proteine kaydırıyor. Sonuç olarak bağışıklık sistemi kendi kan proteinini hedef alıyor, trombositler aktive oluyor ve tehlikeli kan pıhtıları ile düşük trombosit sayısı ortaya çıkıyor. Araştırmacı Theodore Warkentin, bunun genel bir bağışıklık bozukluğu değil, yalnızca genetik yatkınlık ile rastlantısal mutasyonun çakıştığı istisnai bir durum olduğunu vurguluyor.