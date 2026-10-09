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Kaynak: İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil evden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerini harekete geçirdi.

Şikâyet üzerine adrese polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi. 78 yaşındaki Filiz D.'ye ait evin kapısı, polis eşliğinde çilingir yardımıyla açıldı.

EVİNDEN 6 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda yıllardır biriktirildiği belirtilen atıkları dışarı taşıdı. Evden çıkarılan 6 kamyon çöp, bertaraf edilmek üzere depolama sahasına götürüldü. Ardından ev ve bahçede ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

"CAM BİLE AÇAMIYORDUK"

Mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, evindeki pire sorunu nedeniyle ilaçlama yaptırmak zorunda kaldığını ve sağlığının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Site yöneticisi Neşet Yüksel ise evin yıllar içinde çöp eve dönüştüğünü belirterek temizlik çalışmasını gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.