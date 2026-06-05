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Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, patlayan insansız deniz aracının Romanya Silahlı Kuvvetleri envanterine ait olmadığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu aracın Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan ekipmanlardan biri olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise patlamanın ardından liman bölgesinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.