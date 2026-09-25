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Kaynak: AA

Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Fernandez, kendisine önceden bilgi vermeden ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Dışişleri Bakanı Manuel Tovar'ın görevine son verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Tovar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta Trump'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve çok sayıda Latin Amerika ülkesinden temsilcinin katıldığı toplantıda yer aldı.

Fernandez, Tovar'ın söz konusu görüşmeye kendisinden habersiz katılması üzerine Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı.

Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tovar'ın toplantıya katılmasının değil, Devlet Başkanı Fernandez'i toplantı konusunda yeterince bilgilendirmemesinin ve toplantıya katılabilmesi için kendisine fırsat tanımamasının sorun oluşturduğu belirtildi.

Olayın ardından ABD'nin San Jose Büyükelçisi Melinda Hildebrand'ın da bulunduğu bir etkinlikte konuşan Fernandez, toplantı davetinin kendisine "düzgün bir şekilde iletilmediğini" söyledi.

Toplantıya katılamadığı için özür dileyen Fernandez, Tovar'ın görevden alınmasına ilişkin, "Bu tarz hatalar göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

Fernandez'in 8 Mayıs'ta göreve başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Tovar, 139 gün ile ülke tarihinde bu görevi en kısa süre yapan isim oldu.