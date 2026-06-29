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Kaynak: AA

Karmod, tarafından yapılan açıklamada nakliye kolaylığının da etkisiyle Balkan ülkelerinden polietilen plastik su depolarına olan talebin iyi düzeyde olduğu ifade edildi.

Balkan ülkelerinden daha çok evsel kullanımlar için 500 ila 3 bin litre aralığındaki su depolarına ilgi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kosova'nın sürekli su deposu ihraç ettikleri ülkelerden biri olduğu ifade edilirken, bu ihracatta kapasiteleri 250 ila 3 bin litre aralığında değişen su depolarını başkent Priştine'ye sevk edildiği açıklandı.