UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur son maçında Türkiye U18 ile Kosova U18 karşı karşıya geldi.

#CANLI | U18 Milli Takımımız, Kosova karşısında!



🏆 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 'Son Maçı'



🇹🇷 Türkiye 🆚 Kosova 🇽🇰 karşılaşması @trtspor'da başladı.



📺💻📱 | İzlemek için:https://t.co/LCim6Agp2u pic.twitter.com/gthCez2ZvE — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2026

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçı Kosova U18, 3-1 kazandı.

Kosova maça hızlı başladı ve ilk 20 dakikada 2 gol bularak 2-0 öne geçti. İlk yarının geri kalanında başka gol çıkmadı ve devre bu skorla tamamlandı.

SAKATLIK KORKUTTU

Galatasaray forması giyen kaleci Arda Yılmaz, 2-0’lık skorun ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sedyeyle sahayı terk etti. Yerine Samsunspor forması giyen Efe Yiğit Üstün oyuna dahil oldu. Arda Yılmaz, tetkik ve tedavi için doğrudan hastaneye götürüldü.

2. YARIYA İYİ BAŞLADIK

İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye U18, Ozan Demirbağ’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Asisti parlayan oyuncu Thierry Karadeniz yaptı.

Maçın kalan bölümünde atakları sıklaştırıp gol arayan Türkiye, sonuca ulaşamadı. Kosova maçın sonlarında Gabrica’nın attığı golle skoru 3-1’e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

A LİGİ’Nİ KAÇIRDIK

Müsabakadan önce iki takımın da 4 puanı vardı. Maçı kazansak A Ligi’ne yükselecektik; ancak bu sonuçla A Ligi’ne yükselen taraf Kosova oldu.

3 maç sonunda diğer ülkelerden Ermenistan 5 puan topladı, Cebelitarık ise grubu puansız tamamladı.

Veli Kavlak komutasındaki Bizim Çocuklar, B Ligi’nde grubun ilk maçında Cebelitarık’ı 7-0 devirmiş; ikinci maçta ise Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı.