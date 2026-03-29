Kosova'nın yıldızını Barcelona transfer ediyor: Türkiye'nin rakibinde dev gelişme

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesine aldığı Kosovalı yıldız futbolcu Barcelona'ya transfer olmak üzere. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşacağı Kosova'da, yıldız bir isim için dünya devi Barcelona devreye girdi.

Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani için kış transfer döneminde Fenerbahçe dahil birçok takım ilgilenmişti.

23 yaşındaki yıldız futbolcu oyuncunun geleceği hakkında menajerinden açıklama geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, Kosovalı golcüye dünya devi Barcelona'nın ilgisi olduğu açıklandı.

23 yaşındaki Aslllani'nin menajeri Ayman Dahmani, "Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisi şu anda çok sıcak. Barça bizimle halihazırda temasa geçti." diye konuştu.

Bununla birlikte, oyuncunun ancak sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ödenirse ayrılacağını vurguladı.

23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Kosovalı golcünün hayalindeki kulübün Barcelona olduğu da haberde yer aldı.

Bu sezon Hoffenheim ile 28 maçta 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Fisnik Asllani'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Hoffenheim, Union Berlin'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç yıldızın satışından büyük bir kar elde etmesi bekleniyor.

