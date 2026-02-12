Kosova Meclisinde yapılan oturumda, yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.

Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasına, Lahey'de tutuklu yargılanan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski komutanlarına savcılık tarafından talep edilen 45'er yıllık hapis cezasının "gerçeği çarpıttığını" söyleyerek başladı.

Kurti, dört yıllık görev süresi boyunca savunmaya 1 milyar avro yatırım yapacaklarını, yenilenebilir enerji ile su kaynaklarına büyük yatırımlar yapılacağını ve ayrıca Kosova'da üretim sanayisinin geliştirileceğini belirtti.

Kadın istihdamına destek vereceklerini dile getiren Kurti, asgari ücretin ekonomik gelişmeye paralel olarak artırılacağını kaydetti.

Sırbistan ile diyalog sürecine de değinen Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesini yapıcı ve yaratıcı bir diyalog yoluyla sürdüreceklerini vurguladı.

Yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu yeni hükümet 120 milletvekili bulunan Kosova Meclisinde, 66 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 49 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kurti'nin sunduğu yeni kabinede Glauk Konjufca Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı görevini, Donika Gervalla-Schwarz Başbakan İkinci Yardımcısı ve Adalet Bakanı görevini üstlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Azınlık İşleri ve İşbirliği'nden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.

Kurti'nin kabinesindeki diğer isimler şu şekilde:

“Maliye Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulezon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimal Basha, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri."

Oturum, yeni kabinenin yemin etmesi ardından sona erdi.

ERKEN GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarına göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 57'sini Vetevendosje, 22'sini Kosova Demokratik Partisi (PDK), 15'ini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 6'sını Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) kazanmıştı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Romanlarının İlerici Hareketi (LPRK) 1."

ALBİN KURTİ KİMDİR?

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında UÇK Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut Sırp hapishanelerine transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.

22 Mart 2021'den beri başbakan olarak görev yapan Kurti, 2020’de de 4 aylığına aynı görevi üstlenmişti.