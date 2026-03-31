2026 Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Takım, bu akşam saat 21.45’te Kosova’ya konuk olacak. Türkiye ve Kosova için tarihi önem taşıyan karşılaşma öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Kosova'da Türkiye maçı öncesi saldırı: Milli futbolcular içerideydi
2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'ya konuk olacak A Milli Takım'ın kamp yaptığı otele havai fişekli saldırı düzenlendi. Ev sahibi ülkenin ilk Dünya Kupası hedefi ve açıklanan prim, karşılaşma öncesi tansiyonu artırdı.
Kosova’da maç saatini bekleyen A Milli Takım’ın konakladığı otele gece yarısı havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Havai fişeklerin doğrudan otel hedef alınarak atıldığı, içeride dinlenen milli futbolcuların rahatsız edilmek istendiği anlar sosyal medyaya yansıdı.
Saldırı sırasında stat çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekerken, bazı Kosovalı taraftarların görüntüleri sosyal medyada paylaşarak galibiyet yeminleri ettiği görüldü.
Kosova, tarihinde daha önce hiç Dünya Kupası’na katılamadı. Ülke adeta bu maça kilitlenirken, Kosova Başbakanı Albin Kurti de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye’yi elemeleri halinde milli takıma 1 milyon euro prim verileceğini belirtmişti.