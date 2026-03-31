Yeniçağ Gazetesi
31 Mart 2026 Salı
İstanbul 17°
Anasayfa Spor Kosova'da Türkiye maçı öncesi saldırı: Milli futbolcular içerideydi

2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’ya konuk olacak A Milli Takım’ın kamp yaptığı otele havai fişekli saldırı düzenlendi. Ev sahibi ülkenin ilk Dünya Kupası hedefi ve açıklanan prim, karşılaşma öncesi tansiyonu artırdı.

İbrahim Doğanoğlu
2026 Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Takım, bu akşam saat 21.45’te Kosova’ya konuk olacak. Türkiye ve Kosova için tarihi önem taşıyan karşılaşma öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Kosova’da maç saatini bekleyen A Milli Takım’ın konakladığı otele gece yarısı havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Havai fişeklerin doğrudan otel hedef alınarak atıldığı, içeride dinlenen milli futbolcuların rahatsız edilmek istendiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Saldırı sırasında stat çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekerken, bazı Kosovalı taraftarların görüntüleri sosyal medyada paylaşarak galibiyet yeminleri ettiği görüldü.

Kosova, tarihinde daha önce hiç Dünya Kupası’na katılamadı. Ülke adeta bu maça kilitlenirken, Kosova Başbakanı Albin Kurti de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye’yi elemeleri halinde milli takıma 1 milyon euro prim verileceğini belirtmişti.

Kaynak: Spor Servisi
