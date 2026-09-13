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Kaynak: AA

Kosova’da erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma süreci tamamlandı. Başbakan Albin Kurti’nin Meclise sunduğu yeni kabine için güven oylaması yapıldı.

Oylamada 62 milletvekili hükümete destek verirken, 8 milletvekili karşı oy kullandı. 50 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Yeni kabinenin yemin etmesiyle oturum sona erdi.

KURTİ ÖNCELİKLERİNİ AÇIKLADI

Mecliste konuşan Kurti, yeni dönemde güvenlik, refah, eğitim, sağlık ve altyapıya ağırlık vereceklerini söyledi. Yatırım ve üretimi girişimciliğin merkezine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni kabinedeki isimlerin bir önceki Kurti hükümetiyle aynı kalması dikkat çekti. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ise Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.

MUHALEFET ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİYOR

Kosova Demokratik Partisi, yeni hükümetin oylanmasının önünü açan Meclis başkanı ve yardımcılarının seçim sürecini Anayasa Mahkemesine taşıyacağını açıkladı.

Kosova’da Meclis, yeni cumhurbaşkanının süresi içinde seçilememesi üzerine 29 Nisan’da feshedilmişti. 7 Haziran’daki erken seçim, ülkede son 18 ay içerisinde yapılan üçüncü genel seçim olmuştu.