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Kaynak: AA

Kosova Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 47,13, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 19,44, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 16,69 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 6,74 oy aldı.

Kosovalı Türklerin yarıştığı siyasi parti Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) oy oranı yüzde 0,70 oldu.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 53'ünü Vetevendosje, 22'sini PDK, 18'ini LDK, 7'sini AAK kazandı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1."

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve Fatma Taçi, gelecek dönemde mecliste milletvekili olarak yer alacak.

Kosova'da erken genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisten 61 oy alınması gerekiyor.​​​​​​​

Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle koalisyon yapması yeterli olacak ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken üçte iki Meclis çoğunluğunun sağlanması amacıyla Vetevendosje'nin PDK, LDK ve AAK ile masaya oturması gerekecek.