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Kaynak: AA

Kosova'nın güneybatı kesiminde yer alan Yakova şehrindeki tarihi Şivan Köprüsü, geleneksel bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. "Bridge Divers" kulübü ile Yakova Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen 76'ncı Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı tamamlandı.

Kosova'nın yanı sıra çevre ülkelerden de katılım sağlayan 20 sporcu, 22 metre yükseklikteki Şivan Köprüsü'nden Beyaz Drin Nehri'nin sularına atlayış gerçekleştirdi. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından yarışmayı Florid Gashi birincilikle tamamlarken, Shkelzen Goçi ise ikinci sırada yer aldı.

Şivan Köprüsü'nden atlama etkinliği ilk olarak 1954 yılında başladı. 1999'daki Kosova Savaşı'na kadar kesintisiz sürdürülen organizasyon, verilen birkaç yıllık aranın sonrasında 2014 senesinde yeniden hayata geçirildi.

Adını taşıyan yapının tarihi ise 18. yüzyıla dayanıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkılan tarihi Şivan Köprüsü, daha sonraki süreçte restore edilerek yeniden inşa edilmişti.

Düzenlenen bu köklü etkinliğin tekrar uluslararası bir nitelik kazanması ve ülke turizminin gelişmesine katkı sunması amaçlanıyor.