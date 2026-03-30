A Milli Takımımızın yarın 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için çıkacağı kritik Kosova maçı öncesi bilet krizi yaşandı.

TÜRK TARAFTARLARA 700 BİLET AYRILDI

Tarihi karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilmesine rağmen Fadil Vokrri Stadyumu'nun yetersiz kapasitesi nedeniyle Türk taraftarlara yalnızca 700 bilet ayrıldı.

TFF YETKİLİLERİNE BİLE YER YOK

Binlerce futbolseverin tarihi maça tanıklık etmek istemesi üzerine biletlerin kısa sürede tükendiği hatta protokol tribününde TFF yetkililerinin bile çok kısıtlı bir kontenjana sahip olduğu öğrenildi.

DEV EKRAN KURULACAK

Bu nedenle TFF'nin de davetli listesini çok düşük bir sayıda tutmak zorunda kaldı.

Federasyon yetkilileri maça az bir süre kala, bu duruma çözüm ararken Kosova tarafı yoğun ilgi nedeniyle tribünde yer alamayacak taraftarlar için kent merkezine dev ekran kurma kararı aldı.