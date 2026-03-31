Türkiye A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosovo ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Priştine’deki Fadil Vokrri Stadium’nda oynanan tarihi finali İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor.

KOSOVA-TÜRKİYE İLK 11’LER

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.

KOSOVA-TÜRKİYE CANLI ANLATIM

1' Nefesler tutuldu... Michael Oliver'ın ilk düdüğüyle Kosova-Türkiye maçı başladı.

KENAN YILDIZ İLE GOLE YAKLAŞTIK

10' Kenan Yıldız'ın ceza sahası içerisinde çektiği şutta savunmadan seken top Hakan Çalhanoğlu'nun önüne düştü. Kaleyi cepheden gören kaptanın şutunda top bir kez daha savunmadan sekerek Kenan'ın önünde kaldı. Kenan dar açıdan bir kez daha şansını denedi ancak Dellova'dan seken top direğin hemen üstünden kornere çıktı.

ZEKİ ÇELİK CEZA SAHASINA GİRERKEN YERDE KALDI

18' Arda'nın pasında topla buluşan Zeki Çelik rakibinin sağından atıp solundan geçti. Ceza sahası içerisine girmek üzereyken Gallapeni'nin müdahalesiyle Zeki'nin yerde kalmasının ardından hakem Michael Oliver devam kararı verdi.

ABDÜLKERİM KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

21' Hodza ceza sahası içerisinde tehlikeli bölgede topla buluştu. Son anda kademeye giren Abdülkerim şutu bloke ederek topu kornere uzaklaştırdı.

UĞURCAN TOPUN MURIQI'YE GEÇMESİNİ ÖNLEDİ

23' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Fisnik Asllani Vedat Muriqi'ye topu aktarmak istedi. Uğurcan Çakır pası keserek topa sahip oldu.

ORKUN KÖKÇÜ UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

26' Orkun Kökçü uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

ASLLANI'NİN ŞUTUNDA ÖNCE UĞURCAN SONRA DİREK

29' Asllani'nin uzaktan sert şutunda köşeye giden top Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından direkten döndü.

KEREM İLE MUTLAK GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİK

33' Kenan Yıldız'ın ceza sahası içerisine girerek kale önünde Kerem'e çevirdi. İlk anda topu kontrol etmekte zorlanan Kerem'in şutunda Kosova savunması golü önledi.

HAKAN'IN ŞUTUNDA TOP DELLOVA'DAN DÖNDÜ

40' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği topa Hakan Çalhanoğlu gelişine sert vurdu. Kaleye giden top Kosova savunmasında Dellova'dan döndü.

TANSİYON YÜKSELDİ: KEREM İLE HAJDARI SARI KART GÖRDÜ

45' Michael Oliver, Kerem Aktürkoğlu ile Hajdari arasında yaşanan pozisyon sonrası çıkan tartışmada iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.