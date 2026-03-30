Karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Foda, Türkiye’nin güçlü bir ekip olduğunu belirterek değerlendirmelerine başladı.

A Milli Futbol Takımı’nda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi önemli oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken Foda, “Bu noktaya emeğimizle geldik. Olasılıklar dengede. Mücadelenin yüksek tempolu geçmesini bekliyorum.” dedi.

Türkiye’nin kısa paslarla hücuma çıktığını vurgulayan Foda, “Sahaya hangi planla çıkacağımızı paylaşmam doğru olmaz. Ancak topu kazandığımızda hızlı hücumlarla etkili olmayı hedefliyoruz. Tüm senaryolara hazırız.” ifadelerini kullandı.

Kosova’da ve Priştine’de büyük bir heyecan yaşandığını dile getiren Foda, “Şehrin her noktasında bu atmosfer hissediliyor. Bugünkü yoğun katılım da bunun açık bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

Kariyeri adına Dünya Kupası’na katılmanın büyük önem taşıdığını belirten Foda, savunmada gerekli önlemleri alacaklarını aktararak, “Slovakya karşısında yediğimiz gollerden ders çıkardık. Sahamızda oynamak bizim için önemli bir avantaj.” dedi.

VEDAT MURİÇ: “YARINKİ MAÇIN ÖNEMİ BAMBAŞKA”

Foda ile birlikte basın toplantısına katılan Vedat Muriç, Türkiye’de uzun yıllar forma giydiğini hatırlatarak, “Orada pek çok tanıdığım var ancak bu karşılaşma farklı bir anlam taşıyor. Sahada en iyi performansımızı ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Romanya ile oynadığı maçın ilk bölümünü izlediğini belirten Muriç, “Rakibin ilk yarıda bulduğu fırsatlar vardı. Romanya daha çok savunmaya çekildi. Türkiye hücumda oldukça yetenekli isimlere sahip.” değerlendirmesinde bulundu.