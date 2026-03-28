A Milli Takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almak için Kosova ile oynayacağı tarihi maç öncesi hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor.

MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN SON DURUMU

Romanya karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Merih Demirel ve Zeki Çelik'in Kosova maçı öncesi son durumları belli oldu.

Bugün basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Zeki Çelik ilk kez takımla birlikte çalıştı. Montella'nın 29 yaşındaki tecrübeli sağ beki Kosova maçının kadrosuna alması beklenirken Merih Demiral'den beklenen iyi haber gelmedi.

Takımdan ayrı bireysel çalışan Merih Demiral'ın Kosova maçında oynaması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA BİREYSEL ÇALIŞTI

Öte yandan kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımla birlikte düz koşu yaptıktan sonra bireysel çalıştı ama şimdilik Kosova karşısında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.