Bilmiyorum, çok şey mi istiyorum? Ama çocuklar gibi koşmak istiyorum.

Koşabildiğim zamanları hatırlıyorum. Düşerdim; düşer düşmez yeniden kalkardım. Canım yanmazdı.

Plastik gibiydim. Şimdi canımı yakan çok unsur var. O zaman düşüşler hasarsızdı.

Çocukluk dokunulmazlık gibiydi.

Bazı insanlar dizilerde gördükleri aşkı kıskanıyor, bazıları zenginliği, bazıları başarıyı.

Ben koşanları kıskanıyorum. Birinin coşar adımlarını izlerken içimde tuhaf bir sızı oluyor.

“Bak,” diyorum kendime, “koşmak işte bu kadar kolaydı bir zamanlar.” Koş abilmek ne kadar güzeldi… Koşmayı hiç düşünmeden, aklına getirmeden, bedeninin doğal bir

hareketiymiş gibi yapmak, yapıvermek.

Hayat içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımı biliyorum. Gücüm yettiği kadar iyi biri olmaya, iyi davranmaya, iyi hissetmeye çalışıyorum. Bunun için de sürekli koşuyorum ama üzerime düşen görevleri yapmak için. Bedensel koşu değil. Hayat

koşusu.

Benim için koşmak yaşama sevinci, heyecan, huzur… Hepsi bir arada. Çok koşmak değil istediğim; nereye gidiyorsam oraya koşmak istiyorum. Yani hayatın içinde hızlanmayı, hızdan nefesimin kesilmesini, sonra durup derin bir nefes almayı… Bana, aitmiş gibi hissettirmesini… Hızlı adımlar atıp sonra bir banka oturmayı, güneşin yüzümü bulmasını istiyorum.

Küçükken annemle babam kol kola girip Çanakkale Kordonu’nda minik adımlarla yürüyüş yaparlardı. Annemin en kısa topuklusu… Babamın o sakin, güven veren adımları… Belki hayatımız boyunca üç ya da beş kez yaşanmış sahnelerdendi ama hafızama kazınmıştır . Çok iyi hatırlıyorum. Ben önden koşar, koşar, koşardım. Bir banka oturur, onların bana doğru gelişini izlerdim. Uzaktan bakmak güzeldi; yavaş yavaş yaklaşmalarını seyretmek… Sonra yanıma geldikleri anda bir daha koşar, bu kez daha da uzaktaki bir banka ilişirdim.

O yaşta koşmak benim özgürlüğümdü. Oyunum, mutluluğumdu.

Şimdi koşmak deyince aklıma korkunç şeyler geliyor: sakatlık, düşmek, çarpmak… Veya adını bile anmak istemediğim başka ihtimaller. Bu hafta yazdıklarım belki çoğu kişiye saçma gelebilir. Sonuçta “koşmak” neymiş ki? Çok önemli mi? Ama benim için her konu gibi bu da bir köşe kaplıyor. Sıradan bir köşe değil; eskiden ışık alan ama şimdi gölgede kalmış bir köşe.

Aranızda koşabilenler varsa bol bol koşsun. Lütfen… Nefesinizin farkında olduğunuz, bacaklarınızın gücünü hissettiğiniz, kalbinizin hızlanmasını bile bir nimet gibi gördüğünüz bir koşu olsun.

Keşke ben de çok koşabilsem…

Çabuk yorulayım, dizlerim titresin, nefesim kesilsin… Ama koşayım.

Büyümek, yaş almak, bedenin eskisi kadar cevap veremeyişi acıtıyor. “Gördüğümüzden ayrı kalmayalım,” denir ya… Bu yüzden koşmayı özlüyorum. Ayrı kaldım.

İnsan, bazen başardığı en basit hareketin bile aslında bir ayrıcalık olduğunu çok geç fark ediyor.