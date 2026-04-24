KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı kapsamında 2026 yılı 2. dönem başvuruları 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınmaya başladı. Program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanırken, kadın ve genç girişimciler için ek finansman imkanları da sunuluyor.

2026 yılı ikinci dönem başvuru süreci resmen başladı. Başvurular, 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla yürütülen program kapsamında, işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere çeşitli alanlarda finansal destek sağlanacak.

2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK İMKÂNI

Program kapsamında girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere 2 milyon TL’ye kadar destek verileceği açıklandı. Desteklerin, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını hedeflediği belirtildi.

Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini artırmak amacıyla ayrıca Kredi Finansman Desteği kapsamında 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak.

DESTEKLERDE 5,6 MİLYAR TL’LİK HACİM

KOSGEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında uygulamaya alınan Girişimci Destek Programı kapsamında bugüne kadar önemli bir finansman hacmine ulaşıldı.

Program çerçevesinde:

3.899 proje için toplam 5,6 milyar TL destekleme kararı alındı

1.842 proje için 1,8 milyar TL fiilen destek sağlandı

Bu veriler, programın Türkiye’de girişimcilik ekosistemine sağladığı katkının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ DETAYLARI

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere:

1,5 milyon TL’ye kadar

%80 oranında

geri ödemeli destek

sağlanacağı bildirildi.

Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olan girişimciler için destek üst limitinin 150 bin TL artırılacağı açıklandı.

HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

Destek kapsamında işletmelerin aşağıdaki giderleri karşılanabilecek:

Personel giderleri

Makine ve teçhizat alımları

Kalıp ve yazılım giderleri

Hizmet alımları

Ayrıca eğitim, danışmanlık, yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi alanlar da destek kapsamına dahil edildi.

KREDİ FİNANSMAN DESTEĞİ DETAYLARI

Kredi Finansman Desteği kapsamında girişimcilere:

1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği

Kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullanım imkânı

Kredi finansman maliyetinin %50’sinin KOSGEB tarafından karşılanması

Azami 36 ay vade

sağlanacağı açıklandı.

Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacağı da vurgulandı.

DESTEKLENECEK SEKTÖRLER AÇIKLANDI

Program kapsamında desteklenecek sektörler şu şekilde sıralandı:

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların sektör bazlı kurullar tarafından değerlendirileceği belirtildi. Değerlendirme sürecinde KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcilerinin yer alacağı açıklandı.

Süreç kapsamında:

Ülke genelinde ilk 1000 proje

İl bazında ilk 6 proje

jüri değerlendirmesine davet edilecek.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda:

Ülke genelinde ilk 500 proje

İl bazında ilk 3 proje

destek almaya hak kazanacak.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL İMKÂN

Kadın ve genç girişimcilerin yalnızca Kredi Finansman Desteğinden yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın ve genç girişimcilerin de kredi finansman desteğinden faydalanabileceği ifade edildi.

BAŞVURU SÜRECİ VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Başvuruların 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Destek kapsamında geri ödemeli ödemelerde faiz ve komisyon uygulanmayacağı belirtildi.

Geri ödemelerin ise 36 aylık program süresi tamamlandıktan sonra başlayacağı açıklandı.

SÜRECE İLİŞKİN BEKLENTİLER

KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın yeni dönem başvurularıyla birlikte, özellikle imalat ve bilişim sektörlerinde girişimcilik faaliyetlerinin artması bekleniyor. Programın, hem yeni işletmelerin kurulmasına hem de mevcut işletmelerin büyümesine katkı sağlaması hedefleniyor.