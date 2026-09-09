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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB tarafından yürütülen “KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı” gerçekleştirildi. Programa KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da katıldı.

Programda, KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik destek programları ve finansmana erişim mekanizmaları ele alındı. Girişimcilikten kapasite geliştirmeye, dijital ve kurumsal dönüşümden küresel rekabetçiliğe kadar birçok alandaki destek imkanları katılımcılarla paylaşıldı.

KOBİ’LERE 20 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ İMKANI

Programda özellikle KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere sunulan finansman imkanları dikkat çekti.

Program kapsamında işletmelere 1 milyon TL alt limit ve 20 milyon TL üst limite kadar kredi, 24 ay proje süresi ve azami 36 ay kredi vadesi sunuluyor. Ayrıca 20 puan finansman desteği ile Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkanı da bulunuyor.

Savunma, havacılık ve uzay alanında tedarikçi geliştirme kapsamındaki projelerde ise kredi üst limitinin ilgili kriterlere göre 30 milyon TL’ye kadar uygulanabildiği belirtildi.

“KOBİ’LERİMİZİN DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU DESTEKLİYORUZ”

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin farklı gelişim aşamalarına yönelik bütüncül bir destek yapısı sunduklarını söyledi.

İbrahimcioğlu, amaçlarının işletmeleri ihtiyaçlarına uygun mekanizmalarla buluşturmak olduğunu belirterek, verilen desteklerin üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

Programda ayrıca Erzurum’daki işletmelerin ihtiyaçları, bölgesel koşulların yatırım ve üretim üzerindeki etkileri ile KOBİ’lerin ölçek büyütme, verimlilik, ihracat ve finansmana erişim süreçleri değerlendirildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ise Erzurum’un ekonomik ve coğrafi şartlarının destek mekanizmalarında daha güçlü biçimde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Özakalın, Erzurum’un talebinin yalnızca daha fazla destek olmadığını belirterek, “Biz Erzurum için ayrıcalık değil; farklı başlangıç koşullarını dikkate alan adil bir destek mekanizması talep ediyoruz” dedi.

Pazara erişim, lojistik maliyetleri, nitelikli iş gücüne ulaşma, finansmana erişim ve yatırım şartları bakımından Erzurum’daki işletmelerin farklı koşullarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Özakalın, destek oranları, üst limitler ve değerlendirme kriterlerinin bölgesel koşullara uygun hale getirilmesinin önemine işaret etti.

ERZURUM İÇİN YENİ KOBİ MODELİ ÖNERİSİ

Özakalın ayrıca ETSO, KOSGEB, üniversiteler ve ilgili kurumların iş birliğiyle “Erzurum KOBİ Yatırım ve Proje Masası” oluşturulmasını önerdi.

Bu yapıyla işletmelerin proje hazırlığından finansmana erişime, dijital ve kurumsal dönüşümden ihracata kadar desteklenmesi hedefleniyor. Özakalın, verilen desteklerin işletmeler ve bölge ekonomisi üzerindeki gerçek etkisinin de birlikte ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

Erzurum’da imalat, gıda, turizm, lojistik, yazılım, enerji, teknoloji ve ihracat gibi stratejik sektörleri kapsayacak özel bir pilot destek yaklaşımının da değerlendirilmesi önerildi.

Özakalın, Erzurum’un ekonomik, coğrafi ve sektörel gerçeklerini dikkate alan, dönüşümü teşvik eden ve sonuçları ölçülebilen yeni nesil bir destek modeline hazır olduğunu söyledi.

2034’e Doğru Erzurum Strateji Rehberi, Dijital Olgunluk Değerlendirme (DOD), Kurumsal Olgunluk Değerlendirme (KOD), ATA Teknokent’in Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile kurulması planlanan Model Fabrikanın şehir için önemli bir bütünlük oluşturduğunu belirten Özakalın, bu yapıyı KOSGEB’in destek mekanizmalarıyla bütünleştirmek istediklerini kaydetti.

Program, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun “KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm” sunumu, soru-cevap ve değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.