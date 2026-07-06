Kaynak: ANKA

Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini vurup yaralayan yasa dışı avcıya 1 milyon 276 bin 278 TL ceza uygulandı, yaralı hayvan muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak'ta bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, koruma altındaki bir yaban keçisi yaralı halde bulundu. Yaban keçisini avlamak amacıyla yaralayan şahıs yakalanarak, ilgili kanunlar kapsamında toplam 1 milyon 276 bin 278 TL para cezası uygulandı. Yaralı yaban keçisi, tedavi edilmek üzere ilgili personelimiz tarafından muhafaza altına alındı."