Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Çocuk Evleri’nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için yarıyıl tatili dolayısıyla Zigana Kayak Merkezi’ne bir gezi düzenledi. Kızakla kayak yapan ve kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerinin yanında olan Ortahisar Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla koruma ve bakım altındaki çocuklara için eğlenceli bir gezi programı düzenledi. Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu ve Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerinin eşlik ettiği gezide 15 öğrenci, Zigana Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Kızaklarla kayak yapan çocuklar, karda horon oynadı. Kartopu oynayarak stres atan çocuklar, 2 bin metre rakımda Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yemek ikramının ardından hediyelerini alan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

BAŞKAN KAYA: “BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜN İSTİYORUZ”



Çocukların mutlu olduğu bir kent için çalıştıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Onların mutluluğu, yüzlerindeki tebessüm, çalışmalarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bütün çocuklarımız gibi, koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın da, diğer akranları gibi hayatın her alanında var olmasını sağlamak, onları mutlu etmek hepimizin görevidir. Bu amaçla düzenlediğimiz gezi programında, çocuklarımız sosyal ve sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.