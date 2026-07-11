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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehdidi altındaki ceylanlar, doğal yaşam alanlarında bir kez daha ortaya çıktı.

Kırsal bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından fark edilen ürkek canlılar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ceylanların arazide hızla koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Bölgede belirli aralıklarla görülen bu nadir türün varlığını sürdürebilmesi ve zarar görmemesi adına, yerel halka ve vatandaşlara yönelik çevreye karşı daha duyarlı olmaları yönünde çağrılar yapıldı.