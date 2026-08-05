Kaynak: DHA

Uzun kulakları, güçlü arka bacakları ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken Arap tavşanı, Bitlis'te dün gece yerleşim alanına yakın noktada objektiflere yansıdı. Genellikle bozkır ve yarı çöl habitatlarında yaşayan türün yerleşim alanına kadar gelmesi doğaseverlerin ilgisini çekti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı listesi kapsamında değerlendirilen Arap tavşanı, Türkiye'de nadir görülen yaban memelileri arasında bulunuyor.

'DOĞAL YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI GEREKİYOR'

Görüntüler, Doğa Gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Doç. Dr. Cihan Önen ile doğa fotoğrafçısı Resul Çubukçu tarafından kaydedildi. Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bitlis'te son yıllarda yaban keçisi, boz ayı, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanının görüntülenmesinin ardından Arap tavşanının da kent merkezine yakın bir noktada kayıt altına alınmasının, bölgenin zengin ekosistemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade etti.