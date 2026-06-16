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Kaynak: AA

Turnuva organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, Serena ve Venus Williams'ın çift kadınlar tablosunda wild card verilen sporcular arasında bulunduğu bildirildi.

2000'li yılların en başarılı tenisçilerinden olan Williams kardeşler, Wimbledon çift kadınlar şampiyonluğunu 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016 yıllarında kazanarak toplam altı kez kupaya uzandı.

Kariyerinde 23 grand slam tekler zaferi bulunan ve bunların yedisini Wimbledon'da elde eden Serena Williams, 2022 yılında profesyonel tenis kariyerini sonlandırmıştı. Deneyimli sporcu, bu yıl düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde mücadele ederek kortlara geri dönmüştü.

Profesyonel kariyerine devam eden Venus Williams ise tek kadınlarda beşi Wimbledon olmak üzere toplam yedi grand slam şampiyonluğu elde etti.