Altındağ ilçesinde bir sürücü ile sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirten sürücü, tehdit ve hakarete maruz kaldı. Tartışmanın ardından aracın 2 arka lastiği patlatılırken; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olayın yaşandığı yerin amacı dışında otopark olarak kullanıldığını belirledi.

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