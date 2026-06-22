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Bugüne kadar ağırlıklı olarak kaçak yayın sağlayıcılarına yönelik operasyonlar yürütülürken, Almanya’da artık bu hizmetlerden yararlanan kullanıcılar da inceleme altına alınmaya başladı.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, geçen yıldan bu yana sürdürülen korsan IPTV soruşturmalarında önemli gelişmeler yaşandı. Yetkililer, iki ayrı dosya kapsamında 1.000’den fazla IPTV kullanıcısının kimliğini belirledi. Böylece soruşturmalar yalnızca sistemleri işleten kişileri değil, bu yayınlara ücret ödeyerek erişen kullanıcıları da kapsar hale geldi.

Korsan IPTV servisleri, Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, film ve dizi platformları gibi normalde ücretli abonelik gerektiren içerikleri oldukça düşük ücretlerle sunuyor. Çoğunlukla sosyal medya üzerinden pazarlanan bu hizmetlerin milyonlarca kişiye ulaştığı, Alman ekonomisinde ise her yıl yaklaşık 1,8 milyar euro zarara yol açtığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, yasa dışı IPTV kullanan kişiler doğrudan şebeke yöneticileriyle aynı kapsamda değerlendirilmese de hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Teorik olarak üç yıla kadar hapis cezası öngörülse de, uygulamada birçok dosya para cezası veya uzlaşmayla sonuçlanıyor. Ancak soruşturma kaydının oluşması ve adli sicile yansıması kullanıcılar açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Öte yandan korsan IPTV ağları, kolluk kuvvetlerinden kaçabilmek için faaliyetlerini farklı ülkelere dağıtıyor. Yayın altyapılarının düşük denetim uygulanan ülkeler üzerinden çalıştırılması, alan adlarının sık sık değiştirilmesi ve ödemelerin kripto para kullanılarak alınması, yetkililerin mücadelede karşılaştığı en büyük zorluklar arasında yer alıyor.